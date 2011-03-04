-KEWELL TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile sahasında golsüz berabere kalarak, çeyrek finalde elenen Galatasaray'da gözler Spor Toto Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor ile sahasında 5 Mart Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantepspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladıkları, diğer oyuncuların ise dayanıklılık ve kondisyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Harry Kewell'ın takımla birlikte çalıştığı, antrenmanın ilk bölümünde takımdaki yerini alan Arda Turan'ın ise kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde çalıştığı belirtildi. Yekta Kurtuluş, Milan Baros, Serkan Kurtuluş'un Gaziantepspor maçında aldıkları darbeler nedeniyle dinlendirildikleri ifade edildi. Aynı karşılaşmada girdiği bir mücadele sonucunda ayak bileği bağı kopan Sabri Sarıoğlu'nun tedavisine devam edildiği açıklandı. Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.