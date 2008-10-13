Kewell sorunsuz dönüyor



Galatasaray'ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell eşinin rahatsızlığı için gittiği İngiltere'den bugün dönüyor. Bursaspor maçında forma giyemeyen yıldız oyuncunun hiçbir sakatlığının bulunmadığı ve sorunsuz bir şekilde İstanbul'a geleceği öğrenildi.



Kewell yarından itibaren Galatasaray'ın antrenmanlarına katılacağı ve görev verilirse Trabzonspor maçında görev alabileceği açıklandı.





Eşinin ciddi bir rahatsızlık geçirmesi yüzünden sıkıntılı günler yaşayan Avustralyalı yıldızın moral olarak kendini toparlamaya çalıştığı ve Sarı-kırmızılı yöneticilere gönderdiği mesajda, "Taraftarlarımıza Bursa maçında yaşattığımız üzüntüyü Trabzonspor'u yenerek unutturmamız gerek. Ben hazırım merak etmeyin" haberini gönderdiği öğrenildi.



Uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden Sarı-kırmızılı takımda Kewell'ın dönüşünün yanısıra Ümit Karan ve Nonda'nın tamamen iyileşip takım ile birlikte antrenmana katılmaları futbol şubesini bir nebze olsun rahatlattı. Ayrıca sakatlığını atlattıktan sonra Milli Takım'ın Bosna Hersek maçında yıldızı olan Sabri'nin de form grafiğinin yükselmesi, Sarı-kırmızılı takımda yaşanan sağ bek krizini de çözmesi bekleniyor.



