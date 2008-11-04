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Spor

Kewell şoku!..

Gaziantepspor maçında ayağı burkulan Kewell, UEFA Kupası'ndaki Benfica karşılaşmasında forma giyemeyecek.

04 Kasım 2008 02:00


Gaziantepspor maçında ayağı burkulan Galatasaray'ın Avustralyalı yıldızı Kewell, UEFA Kupası'ndaki Benfica karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağlık ekibi tecrübeli futbolcuyu Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışıyor.



Galatasaray'da haftanın ilk antrenmanının ardından sakatlığı bulunan futbolcular kontrolden geçirildi.

Gaziantepspor maçında ayak bileği burkulan Harry Kewell'ın Benfica maçında oynayamayacağı, kulüp doktorlarının bu futbolcuyu Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için çaba sarfettikleri öğrenildi.

Ayak bileği şişen ve tedavisine İstanbul'da devam edilen Kewell, Fenerbahçe derbisinde mutlaka forma giymek istediğini belirterek, "Heyecanla büyük derbiyi bekliyorum" diye konuştu.

Gaziantepspor maçında koluna darbe alan ve ağrıları olduğunu söyleyen İtalyan kaleci De Santcis'in ise önemli bir sakatlığının bulunmadığı açıklandı.

MEHMET TOPAL DÜZELDİ

Öte yandan sarı-kırmızılılarda son olarak 13 Eylül'deki Antalyaspor maçında forma şansı bulan Mehmet Topal tamamen iyileşti. Takım arkadaşları gibi kontrolden geçen Mehmet Topal'ın, Benfica ve Fenerbahçe maçlarında oynayabilecek durumda olduğu açıklandı.

Maç eksiği bulunan genç futbolcu, "Eski performansıma kavuşarak yeniden kendimi göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

NONDA DA HAZIR

Eskişehirspor maçında gözüne top gelen ve retinasında zedelenme tespit edilen Nonda da, Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.

Trabzonspor karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Aydın Yılmaz'ın ise Benfica ve Fenerbahçe karşısında forma giymesinin zor olduğu ve tedavisine devam edileceği öğrenildi.

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