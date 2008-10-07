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Spor

Kewell riske edilmeyecek

Gelecek hafta Katar ile karşılaşacak olan Avustralya da teknik direktör Pim Verbeek, Harry Kewell’ı riske etmeyeceğini açıkladı.

07 Ekim 2008 03:00

Gelecek hafta Katar ile 2010 Dünya Kupası eleme grup karşılaşmasında karşılaşacak olan Avustralya da teknik direktör Pim Verbeek, Harry Kewell’ı riske etmeyeceğini açıkladı.


Önümüzdeki hafta Brisbane’de Katar ile 2010 Dünya Kupası eleme karşılaşmasında karşılaşacak olan Avustralya da teknik direktör Pim Verbeek, 35 kişilik kadroya dahil ettiği Harry Kewell’ı riske etmeyeceğini açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan Avustralyalı futbolcu ile ilgili olarak salı günü hem Kewell’dan hem de Galatasaray kulübü yetkilerinden detaylı bilgi alacağını söyleyen Hollandalı teknik adam, Avustralyalı futbolcuyu milli takıma çağırma konusunda kesin kararını verecek.

Fakat son birkaç yıldır sakatlıklarla uğraşan Kewell’ı gereksiz riske atma taraftarı olmayan Verbeek’in futbolcuyu kadro dahil etse bile oynatması beklenmiyor.

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