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Spor

Kewell Nisan'da sahada

Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell'ın beklenen sağlık raporu sarı-kırmızılı yönetime ulaştı.

30 Ocak 2010 02:00

T24 - Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell'ın beklenen sağlık raporu sarı-kırmızılı yönetime ulaştı. Kasığından operasyon geçiren yıldız oyuncu, Nisan ayında sahalara dönebilecek.


Yaşadığı sakatlık nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Orduspor ile oynanan maçtan sonra antrenmanlara katılamayan Kewell, takımla birlikte çıktığı ilk çalışmayı da yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Avustralyalı yıldız, ülkesinde özel doktoru tarafından kontrol edildikten sonra kasığından ufak çaplı bir operasyon geçirdi.

Kewell ülkesinde bir süre daha kalarak, fizik tedavi görecek. Yıldız futbolcunun Nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu arada genç oyuncu Semih Kaya, satış opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiralandı.



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