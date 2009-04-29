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Spor

Kewell: Korkmaz'dan korktuk

Galatasaray'da genç teknik adam Bülent Korkmaz'ın geleceği tartışılırken, Korkmaz'a Avustralyalı oyuncu Kewell'dan destek geldi.

29 Nisan 2009 03:00


Galatasaray'da genç teknik adam Bülent Korkmaz'ın geleceği tartışılırken, Korkmaz'a Avustralyalı oyuncu Kewell'dan destek geldi.
 
Son olarak Ankaraspor maçı sonrasında Bülent Korkmaz'a yönelik eleştirilerin dozajı artmıştı. Bülent Korkmaz'ın yerden yere vurulduğu günlerde, tecrübesiz teknik adamın sarı kırmızılı takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan Harry Kewell'dan destek geldi.

Avustralyalı yıldız sarı kırmızılı camia içindeki dostlarıyla yaptığı sohbette, Bülent Korkmaz'ın çalıştırıcılığından son derece memnun olduğunu söylediği öğrenildi. Kewell yaptığı konuşmada "Skibbe'den kimse çekinmiyordu bile. Hatta Skibbe bazı oyunculardan korkuyordu. Bülent Korkmaz gelir gelmez havayı değiştirdi. Takımda herkes O'ndan çekiniyor, saygı duyuyor. Yeni hocamız kaybolan otoriteyi yeni baştan oluşturdu" diye konuşarak, Korkmaz'a destek verdiği ifade edildi.

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