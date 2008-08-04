Kewell iddialı konuştu

Tempo24-



Liverpool’dan büyük umutlarla transfer edilen, ancak sakatlığı nedeniyle yeni sezon hazırlıklarını takımdan ayrı olarak Florya’da sürdüren Harry Kewell’dan iddialı sözler... Galatasaray’a imza atmadan önce, yöneticilerin Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefi çeyrek final olarak aktardığını vurgulayan Avustralyalı yıldız, “Çok iyi bir kura çektik ve mükemmel bir kadroya sahibiz. Taraftar da beni çok heyecanlandırıyor. Ben gruplara kalacak, hatta gruplardan çıkacak potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ama çeyrek finale yükselirsek, devamı da gelir” ifadesini kullandı.



Alternatifi çok



Sakatlığı süren Kewell’ın, Steaua ile oynanacak ön eleme maçına yetişememesi halinde birçok alternatifi var. Hazırlık karşılaşmalarında iyi bir grafik çizen Ferdi Elmas, kampın yıldızlarından Aydın Yılmaz ve Skibbe’den görev bekleyen Hasan Şaş bunlardan sadece üçü. Sol kanadın asıl sahibi Arda Turan da eski bölgesine dönmek için can atıyor. Alman hoca, yeni sezonda çok şey beklediği Kewell, Lincoln, Arda üçlüsünden vazgeçmeyi düşünmese de, her ihtimale karşın alternatifleri denemeyi ihmal etmiyor.