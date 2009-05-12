Kewell FIFA'nın manşetinde



Galatasaray'ın sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği Avustralyalı yıldız futbolcusu Harry Kewell, Galatasaray'daki her oyuncu çok rahatlıkla Premier Lig'de oynayabilir'' dedi.



Kewell, FIFA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada, ülkesinin 2010 Dünya Kupası'na katılma yolculuğundan, Türkiye ve Galatasaray'a dair birçok soruya cevaplandırdı.

Kewell, Galatasaray'daki takım arkadaşlarının çok rahatlıkla İngiltere Premier Ligi'nde oynayabileceğini belirterek, ''Bunu çok açık bir sözle ifade edebilirim ki, takım arkadaşlarımın teknikleri çok iyi. Türk Ligi çok kaliteli oyunculara sahip. Hatta Premier Lig'deki birçok oyuncudan da daha iyiler ama tek eksik yönleri kendilerini kontrol etmeleri ve defansif yanları'' dedi.



Türkiye'de herkesin atak futbolu sevdiğini ifade eden yıldız futbolcu, bu durumun taraftarlar ve izleyenler açısından güzel olduğunu fakat teknik direktörler için ise tam bir kabus olduğu değerlendirmesini yaptı.



Galatasaray taraftarlarına yönelik bir soruya ise Kewell, ''Kariyerim boyunca birçok deneyim yaşadım, maça çıktım. Buradaki tutkuyu hiçbir yerde görmedim. Eğer biri çıkıp kendi taraftarlarının daha iyi olduğunu söylerse, ben de Sarı-kırmızılı taraftarlardan daha iyi olamayacaklarına dair bahse girerim. Çünkü onlardan daha iyisi yok'' diye konuştu.



''GALATASARAY İÇİN İKİNCİLİK KABUL EDİLEMEZ''



Türkiye'de, Galatasaray için ikinciliğin asla kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyleye Kewell, ''Eğer ligi kazanmışsanız başarılısınız, ikincilik diye bir ihtimal yok. Yani Galatasaray için tek bir yer var o da birincilik, gerisi beklenmedik sonuç olarak değerlendiriliyor'' ifadelerini kullandı.



''2 YIL ÖNCE DESELERDİ CEVABIM HAYIR OLURDU''



Avustralyalı 31 yaşındaki futbolcu, kendisine 2 yıl önce Türkiye'de yaşar mısın ? diye sorsalardı, cevabının hayır olacağını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Buraya gelince çok farklı olduğunu anladım. Bazen gittiğiniz yerdeki atmosferi yaşayınca anlıyorsunuz ve orayla ilgili fikirleriniz gelişiyor. Türkiye, çok ilginç bir yer. İstanbul, çok fantastik bir kent. Belki de şu ana kadar yaşadığım şehirler arasında en iyisi. İstanbul'da insanlar çok saygılı. Özellikle kendilerinden daha yaşlılara karşı. Bunu dünyanın başka bir yerinde göremezsiniz. Burada ihtiyacınız olan her türlü şeyi bulabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yiyebilir, istediğiniz şeyi giyebilir ve istediğiniz gece kulübüne gidebilirsiniz'' diye konuştu.



''KARİYERİMİ ÜLKEMDE BİTİRMEK İSTERİM''



Kewell, ülkesine dönmek isteyip istemediği ile ilgili bir soruya ise, ''Ülkeme dönmeyi tabii ki isterim. Bu konuda yüzde 100 garanti veremem çünkü ne olacağını bilemem. Ancak futbol kariyerimi ülkemde yani Avustralya Ligi'nde noktalamak istiyorum'' dedi.



2010 DÜNYA KUPASI



Harry Kewell, Avustralya Milli Takımı'nın da Güney Afrika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma mücadelesini Asya gruplarında yapmalarının kendileri için daha iyi olduğunu ifade etti. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'na katılmak için halen İtalya, İspanya, İngiltere, Brezilya gibi güçlü ve kaliteli takımlarla karşı karşıya gelmediklerini fakat, Asya eleme gruplarında yer alarak eski eleme sistemine göre kupa finallerine daha çok mücadele etmeleri gerektiğini kaydetti.





