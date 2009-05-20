Kewell: Beklentilere cevap veremedik



Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell, takım olarak bu sezon kendilerinden beklenenlere cevap veremediklerini söyledi.



Galatasaray’ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray gibi büyük takımlarda beklentilerin her zaman çok fazla olduğunu ifade ederek, ''Sezonun geneline baktığımız zaman bunlara cevap veremedik. Ama hala Avrupa'ya gitmek için elimizde fırsatlar var. Teknik direktörlerin işi de bu tür takımlarda kolay değil. Yoğun beklentinin oluşturduğu bir baskı var. Bundan önceki hocamız Skibbe döneminde de bu böyleydi. Şimdi Bülent hoca için de bu böyle. Şu anda tek hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Onu da yaparsak bu kötü günleri unutturacağımızı düşünüyorum'' dedi.



UEFA Kupası'nda Hamburg ile yaptıkları karşılaşmada stoper olarak görev almasının hatırlatılması üzerine, Kewell, ''Doğrusunu söylemek gerekirse bir daha böyle bir yerde oynamayı düşünmem. Ama o zaman hocamızın, takımın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Stoper eksiğimiz vardı. Ben de elimi taşın altına koydum. Ama çok da hatalı oynadığımı düşünmüyorum. İyi oynadığımı düşünüyorum. Fakat ileride oynamam benim için daha iyi, bu şekilde takıma daha fazla katkı sağlıyorum'' diye konuştu.



Galatasaray'a gelmeden önce büyük kulüplerden teklif aldığını anlatan Kewell, ''Ailemle bunu konuşup, İstanbul'un benim için iyi bir tercih olacağına karar verdik. Şu ana kadar da yanıldığımı düşünmüyorum. Ailemden uzakta olduğum için zor bir durum ama gelmeden önce bunu böyle kararlaştırmıştık. Bir birimizi çok özlüyoruz fakat 2 çocuğum okula gidiyor, eşimin de işi orada. O yüzden onların buraya gelmesi çok zor. Ama ben tamamen kendi işime konsantre olmuş durumdayım'' ifadesini kullandı.



