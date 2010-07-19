-KEWELL 1 YIL DAHA GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Galatasaray, sözleşmesi sona eren Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell ile devam etmeye karar verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sportmen kişiliğiyle örnek gösterilen ve özellikle taraftarının büyük sevgi beslediği Avustralyalı futbolcunun sözleşmesini, 1 yıl uzattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kewell ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Profesyonel futbolcumuz Harry Kewell ile sözleşmesini bir yıl daha uzatmak üzere prensip anlaşmasına varılmıştır. Avustralyalı oyuncumuz, yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacaktır. Kewell'ın sağlık kontrolü ve imza töreni hakkında gerekli bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.''