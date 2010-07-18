Kewell 1 yıl daha Galatasaray'da

T24- Galatasaray, sözleşmesi sona eren Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell ile 1
yıllığına tekrar anlaşmaya vardı.
Bu sezon sonu Galatasaray ile
mukavelesi sona eren Avustralyalı futbolcu Harry Kewell, sarı-kırmızılı takımda
1 yıl daha kaldı.
2 sezon Galatasaray forması giyen
Avustralyalı futbolcu, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok
seviliyordu.
1978 doğumlu tecrübeli futbolcu
uzun yıllar İngiltere Preimer Lig'de Leeds United ve Liverpool'da oynadıktan
sonra 2007-2008 sezonu başında Galatasaray'a transfer olmuş ve ilk sezonunda
ligde 26 maçta oynamış ve 8 gol atmıştı.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı
sakatlıklar nedeniyle sadece 17 maç forma giyen Kewell, az maç oynamasına rağmen
rakip filelere 9 gol atmayı başarmıştı.