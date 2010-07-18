Kewell 1 yıl daha Galatasaray'da

T24- Galatasaray, sözleşmesi sona eren Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell ile 1 yıllığına tekrar anlaşmaya vardı.

Bu sezon sonu Galatasaray ile mukavelesi sona eren Avustralyalı futbolcu Harry Kewell, sarı-kırmızılı takımda 1 yıl daha kaldı.

2 sezon Galatasaray forması giyen Avustralyalı futbolcu, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok seviliyordu.

1978 doğumlu tecrübeli futbolcu uzun yıllar İngiltere Preimer Lig'de Leeds United ve Liverpool'da oynadıktan sonra 2007-2008 sezonu başında Galatasaray'a transfer olmuş ve ilk sezonunda ligde 26 maçta oynamış ve 8 gol atmıştı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 17 maç forma giyen Kewell, az maç oynamasına rağmen rakip filelere 9 gol atmayı başarmıştı.