Kevin Spacey, cinsel istismar suçlamalarından sonra setlere dönüyor

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Kendisine son 4 yılda birçok cinsel istismar suçlaması yöneltilen aktör Kevin Spacey, bir İtalyan filminde alacağı küçük bir rol ile setlere dönüyor.

61 yaşındaki Spacey, insanların sadece sesini duyarak çizebilen ancak göremeyen filmin ana karakterini soruşturan dedektifi canlandıracak. Filmin ana karakterinin "haksız yere çocuk istismarı ile suçlandığı" belirtildi.

Ana karakteri filmi aynı zamanda yöneten Franco Nero canlandıracak.

ABC News'a konuşan Nero, "Kevin filmimde rol almayı kabul ettiği için çok mutluyum. Onun çok iyi bir aktör olduğunu düşünüyorum ve filme başlamak için çok heyecanlıyım" dedi.

Spacey, 2017 yılından bu yana kendisini 20'den fazla kişinin cinsel istismarla suçlamasından bu yana neredeyse hiçbir dizi veya filmde rol almadı. Spacey 1995 ile 2013 arasında meydana geldiği iddia edilen bu suçlamaları reddediyor.