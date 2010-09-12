Kevin Love: Sanki tüm dünya karşımızda olacak

T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası, Türkiye ile ABD arasında oynanacak final maçı ile sona eriyor. Maç öncesi ABD cephesinden yapılan yorumlarda Amerikan takımını daha önce hiç görmedikleri bir taraftar baskısının beklediği belirtildi.



Amerikalı spor yazarı Jack McCallum, ABD basketbol takımının, bu akşam Türkiye ile oynanacak final maçında, daha önce hiç görmedikleri bir taraftar baskısıyla karşılaşacaklarını belirtti.



Dünya Basketbol Şampiyonası'nı Türkiye'de izleyen McCallum, bu akşam oynanacak final maçıyla ilgili görüşlerini aktardığı Sports Illustrated'daki yazısında, kaldığı otelde bir çalışanın, "Türkiye'nin ABD karşısında şansı var mı" diye sorduğunu ve kendisinin buna olumlu yanıt verdiğini belirtti.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki taraftar baskısının, ABD'nin şampiyonaya gönderdiği genç ekibi için olimpiyat oyunlarının provası olacağını ifade eden McCallum, takımda, sadece iki tecrübeli oyuncu Lamar Odom ile Chauncey Billups'un, NBA finallerinde benzeri baskıyla karşılaştıklarına dikkati çekti.



McCallum, turnuvanın açık ara en iyi oyuncusu olarak gösterdiği Kevin Durant'ın üzerine final maçında da çok iş düşeceğini, ancak bu oyuncunun, maçın Oklahama City'de oynanmadığını yakından hissedeceğini belirtti.



McCallum, performansıyla birçok basketbol yorumcusunu şaşırtan Durant'ın, topla boyalı alanın dışındayken, 2,06'lık boyuyla çocuklara karşı oynayan bir adam görüntüsü verdiğini, ancak aslında kendisinin de bir çocuk gibi göründüğünü kaydetti.



McCallum, Türkiye ile ABD'nin daha önce hiçbir uluslararası organizasyonda karşı karşıya gelmediğini, ancak NBA'de oynayan Hidayet Türkoğlu ile Ersan İlyasova'yı yakından tanıdıklarını kaydetti.



Hidayet'i, Toni Kukoç'un sağ elini kullanan versiyonu olarak gördüğünü belirten McCallum, oyuncunun bu turnuvada kötü bir istatistik yakaladığını, ancak takımdaki tüm oyuncuların korkusuzca mücadele ettiğini belirtti.



Türkiye'nin zaman zaman agresif alan savunmasını tercih ettiğini ve rakibini top kaybına zorlayarak, hızlı hücumlarla kolay basket bulmaya çalıştığını ifade eden McCallum, Derrick Rose, Russell Westbrook ve Eric Gordon'un bunun üstesinden gelebileceğini, ancak Türk oyuncuların tutkulu oyunlarından asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.



Bunun hem iyi hem de kötü olabileceğini belirten McCallum, bir FIBA yetkilisinin, "Türkiye, bir dağın tepesindeki kar topu gibi. Eğer aşağıya yuvarlarsanız bir çığa dönüşebilir. Ancak bunun diğer alternatifi, dağın tepesinde kalıp, sabah güneşiyle erimeye başlaması" şeklindeki ifadesine yer verdi.



McCallum, ABD'nin bu akşam zor bir maça çıkacağını, Kevin Love'un bunu, "maçlardaki atmosferi daha önce aramızda konuşmuştuk. Bayrakları, tezahüratları ve bunun gibi şeyleri. Şimdi bununla karşılaşma zamanı. Dünyayı karşımıza almış gibi olacağız" şeklinde ifade ettiğini de kaydetti.

NBA.com'un yorumu



ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nin resmi internet sitesinin bugün Türkiye ile ABD arasında oynanacak Dünya Basketbol Şampiyonası final maçıyla ilgili değerlendirmesinde, ABD'nin "en zor maçına çıkacağı" yorumunda bulunuldu.



John Schuhmann imzalı yazıda, altın madalya için ABD'nin önünde tek bir sınav kaldığı, ancak özellikle ABD'nin alışık olmadığı seyirci profili nedeniyle

maçın çok zor olacağı belirtildi.



Yazıda, "Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduracak 15 bin kişi, ABD'li oyuncuların göreceği en düşmanca taraftar olacak. Sürekli Türk bayrakları sallayarak, şarkılar söyleyecekler ve ABD takımı topu her aldığında ıslıklayacaklar" denildi.



ABD'nin seyirci dışında da bu şampiyonada karşılaşmadığı kadar güçlü bir ekiple oynayacağı kaydedilen yazıda, Türk Milli Takımı'ndan övgüyle söz edildi.



"Türkiye, ABD'nin bu turnuvada karşılaştığı tüm takımlardan daha iyi" ifadesi kullanılan yazıda, Türkiye'nin hücumda da savunmada da etkili olduğu belirtildi.



Türkiye'nin yüzde 43'lük isabet oranıyla turnuvanın en iyi 3 sayı atan takımı olduğuna dikkat çekilen yazıda, Türkiye'nin rakiplerinin ABD'ninkilerden daha fazla top kaybı yaptığı hatırlatıldı.



Türkiye'deki turnuvaya yıldızlarından yoksun gelen ABD takımının çok deneyimli olmadığı, ancak antrenör Mike Krzyzewski'nin istediği her şeyi sahaya yansıttığı belirtilen yazıda, turnuvanın en hızlı hücum eden takımı olan ABD'nin bu süratini koruması halinde Türkiye'nin alan savunmasını oturtmasını engelleyebileceği yorumunda bulunuldu.



