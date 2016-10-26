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Spor

Kevin Durant'li Golden State ilk maçta yıkıldı

Sezona Kevin Durant transferiyle iddialı giriş yapan Golden State Warriors evinde San Antonio Spurs'e 129-100 gibi flaş bir skorla mağlup oldu

26 Ekim 2016 12:54

NBA'de yeni sezon 3 maçla başladı. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, LeBron James'in triple-double yaptığı karşılaşmada New York Knicks'i 117-88 mağlup etti.

Quicken Loans Arena'da oynanan mücadelede Cavaliers adına LeBron James maçı 19 sayı 11 ribaunt 14 asistle triple-double yaparak tamamladı. Kyrie Irving 29 sayı 4 asistle oynarken; Kevin Love rakip potaya 23 sayı bıraktı. 

New York Knicks'de Carmelo Anthony'nin 19 sayı 5 ribaunt 3 asistlik performans yenilgiyi önleyemedi.

 

Golden State 29 sayı fark yedi!

 

Gecenin son maçında kadrosunu Kevin Durant'le güçlendiren Golden State Warriors, evinde San Antonio ile karşılaştı. 

 Mücadeleyi 129-100 kazanan Spurs, Duncan'sız yarışın içinde olduğunun mesajını erken verdi. Kawhi Leonard geceyi 35 sayı ribaund ile tamamlarken; LaMarcus Aldridge 26 sayı-14 ribaunt ile harika bir maç çıkardı. 
 
Golden State de Kevin Durant'in de 27, Stephen Curry'nin ise 26 sayılık performansları sonucu değiştirmeye yetmedi.
 
Öte yandan gecenin bir diğer maçında Portland Trail Blazers, Utah Jazz'i 113-104 mağlup etti.

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