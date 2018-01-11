Kevin Durant'in tarihi gecesini Lou Williams'ın kariyer rekoru gölgeledi

NBA'de Los Angeles Clippers, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 125-106 yenerek rakibinin beş maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors karşısında Clippers'ı sırtlayan isim Lou Williams oldu. 27'si üçüncü çeyrekte olmak üzere rakip potaya tam 50 sayı gönderen Williams, kariyer rekorunu kırdı. Konuk ekipte Tyrone Wallace 22 sayı, 6 ribaunt, Montrezl Harrell 14 sayı, 7 ribaunt ve DeAndre Jordan 10 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Karşılaşma öncesi yapılan şut idmanı sırasında sağ ayak bileğini burkan Stephen Curry'nin sahaya çıkmadığı Warriors'ta 40 sayıyla maçı tamamlayan Kevin Durant, takımına galibiyeti getiremese de kişisel olarak önemli bir dönüm noktasını geçti.

20 bin sayı barajını aşan yıldız basketbolcu, 29 yaş 103 günlükken bunu başararak NBA tarihinde 20.000 sayı barajını geçen en genç ikinci basketbolcu oldu. Bu alanda listenin ilk sırasında, 28 yaşında bunu başaran LeBron James yer alıyor.