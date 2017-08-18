Kevin Durant: Trump'a saygı duymuyorum

ABD'de Virginia Eyaleti'ne bağlı Charlottesville kentinde çıkan ırkçı olaylardan sonra, ırkçıları kınamaması tepkilere neden olan ABD Başkanı Donald Trump'a bir tepki de basketbolcu Kevin Durant'tan geldi. Son NBA şampiyonu Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu, "Benim düşünceme göre göre onu o koltuktan indirmedikçe hiçbir ilerleme göremeyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.

28 yaşındaki basketbolcu, kendisine yöneltilen "Beyaz Saray ziyareti yapacak mısın?" sorunu da, "Hayır, bunu yapmayacağım. Şu anda o koltukta oturan kişiye saygı duymuyorum" sözleriyle yanıtladı.

Warriors yeni sezonda Washington Wizards ile 28 Şubat’ta karşı karşıya gelecek fakat Beyaz Saray’dan henüz bir resmi davet alınmadı. Bir davet geldiği takdirde takıma şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Kevin Durant’in katılım göstermeye niyeti yok.

28 yaşındaki basketbolcu, bu kararında yalnız olmadığını da, "Bu sadece benim kişisel tercihim fakat eğer arkadaşlarımı biraz tanıyorsam onların da tamamı benimle aynı fikirde” diyerek belirtti.

Durant başkanın ülkedeki ırkçılık geriliminin artmasında büyük rol oynadığını düşünüyor ve bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı:

“Kesinlikle bunu körüklüyor. Ben bunu ofise girdiği hatta başkanlık yarışına girdiği andan itibaren hissediyorum. Ülkemiz çok bölündü ve bu bir tesadüf değil. Barack Obama Beyaz Saray’dayken benim geldiğim toplum olarak çok umutluyduk çünkü bir siyah başkanımız vardı ve bu bir ilkti.”

“Şu anda sadece işlerin daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Bunların hepsi de şu andaki yönetimden kaynaklanıyor. Balık baştan kokuyor. Beyaz Saray’da insanları önemsemeyen biri olduğu sürece bir ülke olarak hiçbir yere varamayız. Benim düşünceme göre göre onu o koltuktan indirmedikçe hiçbir ilerleme göremeyiz"