Kevin Durant: Benchten gelmek, bisiklete binmek gibi; ayağınızı doğru basıyorsunuz ve ritminizi yakalıyorsunuz

Sakatlığının ardından 3 maç sonra parkeye adım atan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'in All-Star oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 33 sayı ürettiği Phoenix Suns maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Uyluk bölgesinde zedelenme yaşayan ve son 3 maçta oynayamayan Durant, Phoenix Suns karşılaşmasında kenardan gelerek 28 dakikada 33 sayı üretti ve takımının zorlu Phoenix Suns engelini aşmasında başrol oynadı.
Brooklyn Nets Koçu Steve Nash, Kevin Durant'in her konuda istekli olduğunu ve maç içi kararlarında Durant'in esnek olmasının takımın ellerini kuvvetlendirdiğini söyledi.
Durant, bu sezon çıktığı 25 maçta 27.5 sayı, 6.7 ribaund, 5.2 asist ve 1.3 blok ortalamalarıyla takımına katkı sağladı.