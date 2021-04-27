Kevin Durant: Benchten gelmek, bisiklete binmek gibi; ayağınızı doğru basıyorsunuz ve ritminizi yakalıyorsunuz

Sakatlığının ardından 3 maç sonra parkeye adım atan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'in All-Star oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 33 sayı ürettiği Phoenix Suns maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Uyluk bölgesinde zedelenme yaşayan ve son 3 maçta oynayamayan Durant, Phoenix Suns karşılaşmasında kenardan gelerek 28 dakikada 33 sayı üretti ve takımının zorlu Phoenix Suns engelini aşmasında başrol oynadı.

Kenardan gelme konusunda kararı kendisinin verdiğini söyleyen skorer yıldız, "Bisiklete binmek gibi. Ayağınızı doğru basıyorsunuz ve ritminizi yakalıyorsunuz. Maç boyunca takım arkadaşlarımın beni bulmaya çalışarak harika bir iş çıkarttığını düşünüyorum" dedi. Antrenmanlarda ve maç önü ısınma şutlarında elinden geldiğince çabaladığını ifade eden Durant, maçlar ilerledikçe daha da yaratıcı pozisyonlarda olacağını ifade etti.