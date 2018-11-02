Kevin de Bruyne yeniden sakatlandı

Manchester City'de teknik heyet, Kevin de Bruyne'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Belçikalı yıldız, Fulham maçının son dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Carabao Cup'ta Fulham'ı 2-0 yenen Manchester City'de Kevin de Bruyne 86. dakikada sol dizini tutarak kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Kulüp, yıldız oyuncunun 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

27 yaşındaki futbolcu, sezon başında da sakatlanmıştı. 2 buçuk ay sahalardan uzak kalan De Bruyne 2 hafta önce oynanan Burnley maçıyla takıma dönmüştü.