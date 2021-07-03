Kevin De Bruyne'den sakatlık itirafı

Belçika, EURO 2020 çeyrek finalinde İtalya'ya 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Karşılaşmada sakat olmasına rağmen iğneyle oynayan Kevin De Bruyne'den ise itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Euro 2020 çeyrek final maçında Belçika'yı 2-1 yenen İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Maçın golleri ilk yarıda atıldı, İtalya'nın sayılarını Barella ve Insigne, Belçika'nınkini de penaltıdan Romelu Lukaku kaydetti.

Karşılaşma sonrasında sakat sakaT oynadığını kabul eden De Bruyne, "Bugün oynamam bir mucizeydi çünkü ayak bileğimde kesinlikle hasar vardı. Bağlarımda bir yırtık vardı. Ama bugün ülkem için oynamanın sorumluluğunu hissettim" dedi.

BBC Sport'a maçı değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, "Harika bir gol attılar ama yediğimiz ilk gol, bizim hatamız... Elenmek her zaman bir hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullandı.

İtalya ile Belçika, büyük turnuvalarda beşinci kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce 1954 Dünya Kupası ve 1980, 2000 ile 2016 Avrupa Şampiyonaları gruplarında birbirlerine rakip oldu. Bu maçların üçünü İtalya kazanırken, birinden beraberlik çıktı.