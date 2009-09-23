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Kevin Costner'dan 'açılım'a tam destek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Sözen, ünlü yıldızı Kevin Costner'ın 'demokratik açılım' çalışmalarına tam destek verdiğini bildirdi.

23 Eylül 2009 03:00

AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen, ünlü Hollywood yıldızı Kevin Costner'ın 'demokratik açılım' çalışmalarına tam destek verdiğini bildirdi.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Costner'ı 3 Ekim günü yapılacak AK Parti Büyük Kongresi'ne davet ettiklerini belirtti.

Son günlerde Türkiye ve dünya kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan demokratik açılım konusundaki gelişmeleri Costner'ın da izlediğini bildiren Sözen, şunları kaydetti:

'Costner, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile temas kurarak, 'Türkiye'nin demokratikleşmesi ve insan haklarına verdiği değerin yeni bir ifadesi olan demokratik açılımı candan desteklediğini' söyledi.

Demokratik açılım konusunda desteklerini dile getiren Costner'ı 3 Ekimde AK Parti Büyük Kongresi'ne davet ettik. Ancak ünlü aktör Avrupa turnesinden dolayı çok arzu ettiği halde o tarihte Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Belirlenmiş programından dolayı AK Parti Kongresi'ne gelemeyecek olan Costner, bunun yerine 16 Ekimde Türkiye'ye gelmeyi planladığını ve Türkiye'ye geldiğinde demokratik açılıma desteğiyle ilgili net mesajlar vereceğini söyledi.'

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