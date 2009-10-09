Kevin Costner Edibe Sözen'in başını yiyecek

AKP'de seçim hazırlıkları stard aldı. Bazı birimlerde değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Haber Türk gazetesi köşeyazarlarından Nihal Bengisu Karaca, 'AK Partide seçim hazırılğı' başlıklı yazısında Kevin Costner'ı demokratik açılımın vitririne koyma çabasının Edibe Sözen'i yıprattığını ve gitmesine kesin gözüyle bakıldığını yazıyor.

İşte Bengisu'nun (09.10.2009) tarihli bugünkü yazısından bir kesit:

Yeni MKYK'nın 11 Ekim'de yapacağı toplantı, yeni MYK üyelerinin netleşmesini de sağlayacak. Söz konusu MKYK toplantısı, AK Parti'nin "seçimi yürüteceği" isimleri karara bağlayacak. Bu nedenle meydana gelebilecek değişiklikler "seçim hazırlıklarına giriş" bağlamında da önem kazanıyor. Bazı birimlerde değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakıldığından gidecek ve gelecek isilere ilişkin bir dizi söylenti havada uçuşuyor. Şekillenecek MYK'ya ilişkin son hava tahmini raporu şöyle: MYK değişikliği, yeni kadronun seçime yönelik çalışmaları dikkate alınarak yapılacağından "seçim İşleri (Necati Çetinkaya), "Tanıtım ve Medya (Edibe Sözen)", "Halkla İlişkiler (Şürkü Ayalan)", "Teşkilat (Haluk İpek)" başkanlıklarının değişikliğe uğrayacağı konuşuulyor. Greçekler babında ise Necati Çetinkaya'nın zaten 7 yıldır bu görevde olması, Haluk İpek'in ise teşkilat yönetiminde verimli olamaması zikrediliyor. Kevin Costner'ı demokratik açılımın vitririne koyma çabası ise Edibe Sözen'i bir hayli yıpratmış durumda. Sözen'in yerini bir başkasına bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Haluk İpek'in yerine Teşkilat Başkanlığı için düşünülenl isim "Mehmet Müezzinoğlu" Edibe Sözen'in yerine Tanıtım Medya Başkanlığı için kamuoyunun yakından tandığı bir süre sesi solu çıkmayan ama şimdilerde yeniden toparlanmış görünen "Ömer Çelik"in adı geçiyor. Partinin 2'inci adamı konumunda olması sebebiyle ayrı bir önemi olan Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı için bir değşiklik olup olmayacağı konusunda kafalar karışık. Abdülkadir Aksu için "Gidebilir de kalabilir de" deniiliyor. Ancak değişiklik söz konusu olursa yerine gelmesi olasılığı bulunan isim konusunda tik bir şahsın adı geçiyor: Hüseyin Çelik... Başbakan'ın Abdülkadir Aksu'ya Aksu'nun ailesiyle alakalı bazı nedenlerden ötürü soğuk baktığı söyleniyor. Seçim İşleri Başkanlığı'na yani Necati Çetinkaya'nın yerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi'nin getirileceği bekleniyor.....