Keup saldırısı anılıyor



Köln'deki Keup caddesinde 10 yıl önce, 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının izleri hâlâ silinmedi. Saldırıyı gerçekleştiren ırkçı NSU örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe'nin yargılanması sürerken, saldırıda adeta harabeye dönen caddede de şu sıralar hareketlilik var. Cadde esnafı olayın onuncu yılını geniş kapsamlı bir program ile anmaya hazırlanıyor. 7 ile 9 Haziran arasında Pantkot Yortusu'nda düzenlenecek üç günlük etkinliklerle ilgili Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, Deutsche Welle'ye konuştu.

Esnaf ve cadde sakinlerinin haksız yere suçlanmaları nedeniyle uzun yıllar sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Meral Şahin, bu süreçte çevre halkında büyük bir güvensizlik oluştuğuna işaret ederek, "Esnafta güven sorunu oluştu. Çünkü bu güne kadar bazı medya ya da politik gruplar sözde yardım için geldiler. Ama araksından farklı şeyler çıktı. bular bizi yıprattı. Bomba sonrası polis çok yıprattı, politik hatalar yapıldı. Biz de kenetlenip tek ses olamadık" dedi.

Dernekleşip, güçlendiler

Şahin, derneklerinin yeniden etkin hale gelmesiyle birlikte seslerinin de daha gür çıktığını ifade etti.

Meral Şahin, "Keup caddesinde ilk dernek 1992'de Türk ve Almanlar tarafından kuruldu. Almanlar yoğunluktaydı. Ancak zamanla önce Alman üyeler, sonra da Türkler çekildi. Dernek çalışmaz hale geldi. Biz bombalı saldırıdan sonra bir inisiyatif kurduk. Derneği yeniden canlandırmak için harekete geçtik" şeklinde konuştu.

Tiyatroyla başlayacak

Saldırının onuncu yılında bir kenetlenme örneği sergileyeceklerini vurgulayan Meral Şahin, anma etkinlikleri kapsamında esnafın da rol aldığı “Die Lücke” yani "Boşluk" adlı bir tiyatro eseri sahneleyeceklerini belirtti.

Şahin, "Saldırının onuncu yılı nedeniyle 7-9 Haziran arasında bir dizi etkinlikler yapacağız. Mesela Keup caddesi saldırısını irdeleyen bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunda saldırıya tanık olmuş esnaftan bazıları da rol alıyor. 7 Haziran'da tiyatro gösterisi olacak. Gösteriden çıkanları gruplar halinde, rehberler eşliğinde Keup caddesinde gezdireceğiz. Dükkanların içine, arka bahçelerine girecekler. Burada sanatsal etkinlikler olacak. Kapılarımızı açarak, bizi yakından tanıyacaklar. Bizi bizden öğrenecekler" dedi.

Onur konuğu Gauck

Pazar günü ise ünlü sanatçıların sahne alacağıını vurgulayan Meral Şahin, etkinliğin onur konuğu olan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un da pazar günü caddeye geleceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Cadde ve çevresinde 30'dan fazla sahne kurulacak. 70 binden fazla kişi bekliyoruz. Zülfü Livaneli, Sertap Erener, Udo Lindenberg ve Peter Maffay gibi sanatçılar sahne alacak. SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Eyalet Başbakanı Hannelore Kraft katılacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'u da ağırlacağız. Caddeyi gezdirip, esnafla konuşacak. Sonra da konuşma yapacak."