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Dünya

Ketçaplı cinayet planı tutumadı!

Brezilya’da Brezilya dizisi gibi bir olay yaşandı. Kocasının kendisini aldattığını düşünen ev kadını eşinin sevgilisini

23 Eylül 2011 03:00

T24 - Brezilya’da Brezilya dizisi gibi bir olay yaşandı. Kocasının kendisini aldattığını düşünen ev kadını eşinin sevgilisini öldürmesi için bir tetikçiyle anlaştı. Ancak plan hiç de umduğu gibi gitmedi...

Bahia eyaletindeki Pidonbacu kasabasında yaşanan olayda, kıskançlık krizine giren Maria Nilza Simoes adlı kadın, tetikçi Carlos Roberto de Jesus ile 530 dolar karşılığında anlaştı. 



De Jesus, öldürmek için kaçırdığı Iranildes Aguiar Araujo'ya aşık olunca plan değişti. Jesus, Araujo’ya onu neden kaçırdığını anlattı ve aşık olduğu kadınla yeni bir plan yaptı


Ketçapla ölü süsü verdi

Süpermarketten bolca ketçap alan tetikçi, Araujo’nun ellerini bağladı, ağzını tıkadı, elbisesini yırttı ve koltuk altına büyük bir bıçak sıkıştırdı. Ardından, ketçapı aşık olduğu kadının üzerine boca etti. Eski bir mahkum olduğu öğrenilen Jesus, Araujo’nun fotoğrafını çekerek Simoes’i onun öldüğüne ikna etti.


Yeni plan da tutmadı

Yeni sevgililer üç gün sonra sokakta dudak dudağa Simoes'e yakalanınca bu plan da başarısızlıkla sonuçlandı.

Simoes polise başvurdu ve Jesus’un bin dolarını çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ancak polis olayda adı geçen üç kişiyi de gözaltına aldı.


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