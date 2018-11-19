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Kestiği ağacın altında kalıp yaşamını yitirdi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan 37 yaşındaki Ali Fidan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

19 Kasım 2018 22:33

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan 37 yaşındaki Ali Fidan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Bugün saat 15.00 sıralarında, Alaşehir Orman İşletme Şefliği\'nin kırsal Çamlıbel Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda ağaç kesme işinde çalışan evli, 1 çocuk babası Ali Fidan\'ın üzerine kestiği ağaç devrildi. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Fidan, diğer 2 arkadaşı tarafından ağacın altından çıkartıldı. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmak istenen Fidan, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, Fidan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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