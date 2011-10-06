-Kestiği ağacın altında kalarak öldü KADİRLİ (A.A) - 06.10.2011 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Değirmendere köyünde yaşayan evli ve bir çocuk babası Tahir Yağız (30), bir grup köylüyle, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ağaç kesmek üzere Maksutoluğu Yaylası civarındaki ormanlık alana gitti. Yağız, motorlu testereyle kesmeye başladığı kuru bir ağacın, dikkatsizlik sonucu üzerine devrilmesi sonucu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yağız'n cesedi, köylülerin jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Kadirli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ormanlık alanda bazı kuruyan ağaçların köylülere kışlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere cüzi bedelle satışının yapıldığını, Tahir Yağız'ın da bu kapsamda satın aldığı ağacı keserken öldüğünü bildirdiler. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.