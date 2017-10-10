Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Ulus İlçesi\'nde 45 yaşındaki Sedat Aydoğan, ormanda çalışırken kestiği ağacın altında kalarak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükdüz mevkisinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işinde çalışan 5 çocuk babası Sedat Aydoğan\'ın, motorlu testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altından çıkarılan Aydoğan\'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Aydoğan\'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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