Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

CNN Türk'ün haberine göre, Ağaköy'de ormanlık alanda babasıyla ağaç kesimi yapan Mesut Dikel (21), devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Dikel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dikel'in cesedi, Ulus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Kısa süre önce terhis olduğu öğrenilen orman işçisinin, babası Yaşar Dikel ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden çalışmak için Ulus'a geldiği öğrenildi.