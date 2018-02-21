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Kestane ve mısır satarak 4 çocuğunu üniversitede okuttu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yaşayan ve 38 yıldır tezgahta mısır- kestane satarak geçimini sağlayan Yahya Kılıç (53), 4 çocuğunu da üniversitede okutup, meslek sahibi yapmanın gururunu yaşıyor

21 Şubat 2018 14:50

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da yaşayan ve 38 yıldır tezgahta mısır- kestane satarak geçimini sağlayan Yahya Kılıç (53), 4 çocuğunu da üniversitede okutup, meslek sahibi yapmanın gururunu yaşıyor. 
Elazığ\'da tezgahta kestane ve mısır satarak geçimini sağlalan, ilkokul mezunu Yahya Kılıç, 3\'ü erkek 1\'i kız 4 çocuğunun iyi eğitim alması için senelerce çabaladı. 4 çocuğuna da üniversite eğitimi aldırıp, meslek sahibi olmalarını sağladığın belirten Kılıç, \"Çocuklarım meslek sahibi olduğu için gurur duyuyorum. Onları kestane ve mısır satarak okuttum. Büyük çocuğum jandarma astsubay, küçüğü elektrik mühendisi, bir diğeri polis olacak, diğer çocuğum ise öğretmen oldu. Çok şükür evlatlarımın okumasını sağladım. Ben okuyamadım ama çocuklarım okudu. Ben okumayı çok seviyordum ama imkanlarım fırsat vermedi. Küçük yaşta ekmek mücadelesine düştüm. Çok mutluyum evlatlarım okudu ve ülkesine hizmet ediyor\" dedi.
Başka bir geliri olmadığını ve emekli olmak için 5 yılının kaldığını anlatan Kılıç, \"Sigortayı kendim yatırıyorum. 5 yıl sonra kısmet olursa emekli olacağım. Arkadaşlarım ve müşterilerim benden razıdır. Gücüm yettikçe bu işimi yapmaya devam edeceğim\" diye konuştu.

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