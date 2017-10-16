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Kestane toplarken ormanda kayboldu, AFAD buldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi Esen Köyü'nde, kestane toplamak için gittiği ormanda kaybolan 52 yaşındaki Ali Tuna, 4 saat sonra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince bulundu

16 Ekim 2017 14:21

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi Esen Köyü\'nde, kestane toplamak için gittiği ormanda kaybolan 52 yaşındaki Ali Tuna, 4 saat sonra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince bulundu.
Köyde oturan Ali Tuna, dün saat 16.00 sıralarında kestane toplamak için ormana gitti. Tuna, akşam hava kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Tuna, saat 20.00 sıralarında köyün yakınındaki ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan Ali Tuna, evine bırakıldı.

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