-Kestane toplarken kayboldular BURSA (A.A) - 31.10.2011 - Bursa'da piknik yapmak ve kestane toplamak için Uludağ'a çıkan 5 kişi, havanın kararmasıyla kayboldu. Kaybolan şahıslar; Uludağ Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri, AKUT, Sivil Savunma ve Nilüfer Arama Kurtarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulundu. Ümit Servet, İsmail Çelik, Burhan Yılmaz, Sıddık Altunışık ve Ömer Altunışık, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç mevkisinde bulunan bir patikadan ormana girerek Uludağ'a doğru tırmandı. Kestane toplayarak ilerleyen şahıslar bir süre sonra kaybolduklarını fark ettiler. Akşam saat 19.30 sularında 156 Jandarma hattını arayarak kaybolduklarını bildirdiler. Uludağ Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri Uludağ'dan 4, merkez Osmangazi ilçesi Temenyeri mevkisinden 6 kişilik ekiple şahıslara aramaya başladı. Daha sonra olay yerine gelen AKUT, Sivil Savunma ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri de farklı kollardan kaybolan 5 kişiyi aramaya başladı. Jandarma, 1.5 saat sonra şahıslara ulaşan ilk ekip oldu. Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla kaybolan 5 kişi, yaklaşık 3.5 saatlik inişin ardından Temenyeri mevkisine ulaştırıldı. Çınarönü Mahallesi'nde ikamet eden ve pazar gününü değerlendirmek istedikleri için Uludağ'a çıktıklarını söyleyen şahıslar Jandarma ekiplerine teşekkür etti. Kaybolan şahıslardan Burhan Yılmaz ''Arkadaşlarla pazar gezisi ve aynı zamanda piknik için çıktık. Çıkmışken kestane de toplayalım dedik. Kestane toplarken yolumuzu kaybetmişiz. Jandarma ekiplerine haber verdik. Ekipler sağolsun bizi buldular. Kaybolduğumuz yer engebeliydi. Biraz sıkıntı oldu ama arkadaşlarımızın hepsi iyi'' dedi.