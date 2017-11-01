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Kestane toplarken ağaçtan düşüp öldü

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan 44 yaşındaki Hasan Can, kaldırıldığı hastanede öldü

01 Kasım 2017 19:22

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesinde, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan 44 yaşındaki Hasan Can, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, geçen 21 Ekim günü, Tire\'nin dağlık kırsal mahallelerinden Büyükkemerdere\'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Can, kestane toplamak üzere ağaca tırmandı. Ayağı kayan Can, yaklaşık 14 metreden yere düştü. Ağır yaralanan Can\'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oturduğu mahalleki komşuları, Hasan Can\'ın ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

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