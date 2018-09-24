'Kestane karası fırtınası' Türkiye'yi etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, genellikle eylül ayının son haftasında gerçekleşen ve 3-4 gün süren "kestane karası fırtınası" Türkiye genelinde etkili olacak.

Karadeniz'de görülen kestane fırtınası yarından itibaren etkisini gösterecek. Dünya'da yer alan habere göre, yarın kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), 26 Eylül Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Karadeniz Bölgesi kıyı illeriyle Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın ve çarşamba aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Ankara'da havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği, çarşamba kısa süreli hafif sağanak görülebileceği ancak kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü yağışların yurdun kuzey kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yağışların perşembe sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında süreceği ancak soğuk havanın kuzey ve iç kesimlerde etkili olmaya devam edeceği, yurdun güneybatısından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlaması bekleniyor.

Rüzgarın salı ve çarşamba Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.