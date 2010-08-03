-KEŞMİR'DEKİ GÖSTERİLERDE 7 KİŞİ ÖLDÜ SRİNAGAR (A.A) - 03.08.2010 - Hindistan'ın büyük çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir eyaletinde yaklaşık 7 haftadır süren Hint yönetimini protesto gösterileri devam ediyor. Gün içinde bölgedeki kent ve köylerdeki gösterilere müdahale eden askerlerin açtığı ateş sonucu 7 kişi öldü, yarısına yakını güvenlik güçlerinden olmak üzere 130 kişi yaralandı. Onbinlerce kişinin katıldığı dünkü gösterilere müdahale eden askerler gözyaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi de kullanırken, Srinagar'da protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışma sırasında bir çocuk öldü. Kent sakinleri, çocuğun güvenlik göçlerince dövülerek öldürüldüğünü söylerken, polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti. Adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisinin açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin Srinagar yakınlarındaki Sangam köyü yakınlarındaki protesto gösterisine müdahalesi sırasında da en az 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kakpora kasabasınde binlerce kişinin katıldığı gösterilere müdahale eden hükümet güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını anlatan yetkili, aynı bölgedeki Kralpora ve Chawalgam köylerindeki olaylara müdahale sırasında da kalabalığa ateş açılması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını kaydetti. Polis yetkilisi, ayrıca Kulgam kasabasındaki gösterilere müdahale sırasında ateş açıldığını, burada da 1 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını kaydetti. Bölgede yaklaşık 7 haftadır süren protesto gösterileri sırasında büyük çoğunluğu güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a ulaşırken, Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ile bir araya gelen Keşmir eyalet başbakanı Ömer Abdullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''şiddet hareketlerinin sona erdirilmesi gerektiğini, durumun normalleşmesinin öncelikli olduğunu'' söyledi.