Keşmir'de sokağa çıkma yasağı

Hindistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu-Keşmir eyaletinde, aylardır süren gerginliğin ardından belirsiz bir süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Hükümet açıklamasında, önleyici bir tedbir olarak bugün saat 04.00'ten (TSİ 01.30) itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, Keşmir'deki ayrılıkçı liderlerden bazılarının yaşamına yönelik tehditler olduğu ifade edildi, ancak ayrıntı verilmedi.



Sokağa çıkma yasağının ardından bölgede binlerce asker ve polisin devriye gezdiği, halktan evlerinde kalmalarının istendiği bildirildi. Bu arada, ayrılıkçı liderlerden Syed Ali Şah Gilani, aslında hükümetin kendilerini hedef aldığını, Şeyh Aziz ile birçok sivili öldürdüğünü öne sürdü. Hükümetin şimdi de barışçıl mücadeleyi baskı altına almaya çalıştığını savunan Gilani, bölgedeki ana muhalefet ittifakı Hürriyet Konferansı yanlısı 20 kadar kişinin de dün gece polis baskınlarında tutuklandığını söyledi.



Yasaktan önce, dün gece yüzlerce Müslümanın Şrinagar sokaklarında meşaleler taşıyarak, Hindistan'dan ayrılma ve referandum düzenlenmesi taleplerini içeren sloganlar attığı belirtildi. Yaklaşık iki aydır bağımsızlık yanlısı gösterilerin yapıldığı Keşmir'in, üç haftadır genel grevin hüküm sürdüğü Şrinagar'da yarın büyük bir miting düzenlenmesi planlanıyordu.

Keşmir'deki olaylar, haziran ayında hükümetin bölgedeki ormanlık bir araziyi bir Hindu tapınağına tahsis etmesiyle patlak vermişti. Çıkan olaylarda çoğu gösterici 34 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı.