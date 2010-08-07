-KEŞMİR'DE ÖLÜ SAYISI 130'A ÇIKTI ŞRİNAGAR (A.A) - 07.08.2010 - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 130'a yükseldi. Eyalet polis müdürü Kuldeep Hoda, Ladah bölgesinde çökmüş evlerin altında 27 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla, ölü sayısının 130'a çıktığını, yaralı sayısının ise 400 olduğunu söyledi. Yetkililer, bu sabah yağmurun durduğu bölgede binlerce asker, polis ve paramiliterin kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdığını, yolların ve enkazın temizlendiğini, havaalanı ve bazı dükkanların yeniden açıldığını ifade etti. Bu arada, sel felaketi sırasında Cammu-Keşmir'in gözde tatil merkezi durumundaki Ladah'da 2 bin kadar yabancı turist olduğu bildirilirken, ölenler arasında yabancıların olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi. Polisin selde çoğu Avrupalı 100 kadar yabancı turistin de bulunduğu 150 kişiyi kurtardığı kaydedildi.