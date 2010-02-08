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Dünya

Keşmir'de çığ düştü: 11 asker öldü

08 Şubat 2010 16:18

Keşmir'in Hindistan'ın kontrolündeki kesiminde çığ düşmesi sonucu ölen askerlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ordu sözcüsü Albay Vineet Sood, Cammu-Keşmir eyaletinin başkenti Şrinagar'ın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki ünlü kayak merkezi Gulmarg'da bulunan askeri eğitim merkezine sabah erken saatlerde çığ düşmesi sonucu 11 askerin öldüğünü, yaklaşık 50 askerin hala çığ altında olduğunu söyledi.

Merkezin sadece bir bölümünün çığ altında kaldığını belirten sözcü, arama kurtarma çalışmaları sırasında bulunan 15 askerin de acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Askeri eğitim merkezinde toplamda 30'u sivil 400 civarında kişinin görev yaptığı belirtilirken, Keşmir emniyetinden Faruk Ahmed, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

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