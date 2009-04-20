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Dünya

Keşmir'de çatışmalar: 10 ölü

20 Nisan 2009 21:30

Hindistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir eyaletinde çıkan çatışmalarda 4'ü polis 10 kişi öldü.

Polis, Doda bölgesinde dün geç saatlerde çıkan çatışmada 2 güvenlik gücü mensubu, bir militan ve bir kadının öldüğünü belirtti.

Eyaletin bir başka kesiminde çıkan çatışmada ise 2 polis, 2 militan ve 2 sivilin öldüğü kaydedildi.

Hintli güvenlik güçleri, son haftalarda çatışmaların arttığını bildiriyor.

Eyalette ondan fazla ayrılıkçı örgüt, bağımsızlık ya da Pakistan'la birleşmek için Hindistan yönetimine karşı 1989'dan bu yana savaşıyor. O tarihten bu yana çıkan çatışmalarda on binlerce kişi öldü. Çatışmalar, Hindistan'la Pakistan'ın barış sürecine başladığı 2004'ten bu yana önemli ölçüde azaldı, ancak Hindistan, geçen kasımda düzenlenen Mumbai saldırılarından sonra Pakistan'la barış görüşmelerine ara verdi.

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