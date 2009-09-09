Keşmir sınırında çatışma: 3 ölü

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Hindistan ordu sözcüsü Albay Biplab Nath, Hint devriyesinin, militanları,
eyaleti iki ülke arasında ayıran ateşkes hattının yakınındaki Mendhar bölgesinde
durdurduğunu, çıkan çatışmada 2 militanla bir Hint subayının öldüğünü
belirtti.
Hindistan ve Pakistan, Britanya'dan bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den
bu yana Keşmir için iki kez savaştı. Cammu Keşmir'de ondan fazla ayrılıkçı örgüt
de bağımsızlık ya da Pakistan'la birleşmek için 1987'den bu yana merkezi
hükümete karşı mücadele ediyor. O yıldan bu yana çıkan çatışmalarda çoğu sivil
68 binden fazla kişi
öldü.