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Dünya

Keşmir sınırında çatışma: 3 ölü

09 Eylül 2009 14:30

Hindistan ordu sözcüsü Albay Biplab Nath, Hint devriyesinin, militanları, eyaleti iki ülke arasında ayıran ateşkes hattının yakınındaki Mendhar bölgesinde durdurduğunu, çıkan çatışmada 2 militanla bir Hint subayının öldüğünü belirtti.

Hindistan ve Pakistan, Britanya'dan bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Keşmir için iki kez savaştı. Cammu Keşmir'de ondan fazla ayrılıkçı örgüt de bağımsızlık ya da Pakistan'la birleşmek için 1987'den bu yana merkezi hükümete karşı mücadele ediyor. O yıldan bu yana çıkan çatışmalarda çoğu sivil 68 binden fazla kişi öldü.


 

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