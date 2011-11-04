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Dünya

Keşmir Cumhurbaşkanı Van'a gidiyor İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2011 13:01

-Keşmir Cumhurbaşkanı Van'a gidiyor İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Van'a ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Yakup Khan, '' Keşmir'in imkanı çok sınırlı, yapacak çok fazla bir şeyimiz yok, ama kanımızı vermeye hazırız. O her zaman emrinizde'' dedi. Atatürk Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Serdar Yakup Khan, Van'da yaşanan depreme ilişkin desteğini göstermek için Türkiye'ye geldiğini belirterek, şunları söyledi: ''2005 yılında çok büyük bir deprem yaşadık. Birçok yerimiz yıkıldı o depremde. Biz hep Türkiye'den kardeşlerimizi yanımızda gördük. Bu zor gününüzde, depremin içerisinde ben sizi yalnız bırakmak istemedim. Keşmir halkının Türkiye'yi unutmadığını, Türkiye'nin yanında olduğunu, kardeş millet olduğunu göstermek istedim. Onun için buradayım. İki gün Van'da olacağım. Bayram namazını da orada kalıp, Keşmir'e geri döneceğiz.''

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