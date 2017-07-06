Kesmeye çalıştığı top mermisi patladı: 1 ölü

Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde 73 yaşındaki Kazım Perçin, bulduğu top mermisinin içindeki barutu almak amacıyla spiral taşlama makinesiyle keşmeye çalıştı. Perçin, tarihi top mermisinin patlaması üzerine hayatını kaybetti. Patlamadan çevredeki binalar da zarar gördü, bölge sakinleri panik yaşadı.

Evli ve 3 çocuk babası Kazım Perçin, Çanakkale'ye 19 kilometre mesafedeki Erenköy Köyü'ndeki evinin bahçesinde, bugün saat 07.00 sıralarında kendisine getirilen tarihi bir top mermisi kesip, içindeki barutu çıkartmak istedi. Bu sırada, top mermisi büyük bir gürültüyle patladı. Perçin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, evde başka top mermilerinin de bulunabileceği şüphesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, bomba imha uzmanı istedi.

Uzun yıllar fırın işlettikten sonra emekli olduğu belirtilen Perçin'in, merakı nedeniyle yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı kaydedildi.

Patlayan top mermisinin Perçin'e kim ya da kimler tarafından nasıl getirildiği araştırılırken, jandarma ve savcının soruşturması sürüyor.