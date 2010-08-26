-KESK'TEN ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, toplu görüşmelere ilişkin ''Enflasyon oranında zam yapacaksanız konfederasyonlara, sendikalara ne gerek var?'' dedi. Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanan KESK'e bağlı Haber-Sen, BTS ve Yapı Yol Sen üyelerinin, Bakanlığın bahçesine girmelerini çevik kuvvet engelledi. Daha sonra gerekli izinlerin alınmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı bahçesine geçen eylemciler, ''Toplu Sözleşme Hakkımızı İstiyoruz'' yazılı pankartı taşıyarak, talepleri doğrultusunda slogan attı. KESK Genel Sekreteri Şimşek, burada yaptığı konuşmada, polisin bu tavrına neden olan zihniyeti kınadığını söyledi. AK Parti'nin 8 yıl boyunca emekten yana bir politika ortaya koyması, emek örgütlerinin altını doldurması gerekirken kendi yandaş örgütlerini yarattığını ileri süren Şimşek, son dönemde grev ve toplu sözleşmenin kamu çalışanlarının da hakkı olduğuna dair bir kamuoyu oluştuğunu belirtti. Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Buna rağmen sürekli ertelemeci bir mantıkla yaklaştılar ve bu noktada da yandaş sendikaları da yanına alarak toplu görüşme komedisine devam ettiler. Her yıl toplu görüşme yapıyorlar yandaş sendikalarla. Anlaşıyorlar, 30-40 madde... Ertesi yıl yeniden o maddelerde anlaşıyorlar, ertesi yıl yeniden anlaştıkları maddeleri görüşüyorlar. Uygulamada hiçbir değişiklik söz konusu değil.'' 2004 yılında ele alınan ''siyaset yapma'', ''grev ve toplu sözleşme haklarının'' bu yıl da görüşüldüğünü ifade eden Şimşek, ''Bu, oyalamacadan başka bir şey değildir. Yetmiyor, iradelerini teslim almış masaya oturanların, azarlıyor. Toz, toprak, çamurdan bahsediyor. Onları masada azarlayarak toplu görüşme yaptığını, pazarlık süreci yürüttüğünü zannediyor. O masada pazarlık imkanı dün de yoktu, bugün de yok. KESK o yüzden o masayı terk etti'' diye konuştu. Toplu görüşme masasında son noktaya kadar ücretlerin tartışılmadığını, zamların da hep enflasyon oranında yapıldığını kaydeden Şimşek, ''Enflasyon oranında zam yapacaksanız konfederasyonlara, sendikalara ne gerek var?'' dedi. Şimşek, toplu görüşmeye katılanların masayı terk etmesini istedi. Gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan BTS Genel Başkanı Yunus Akıl ve diğer sendika yöneticileri taleplerini içeren bir dosyayı Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine sundu.