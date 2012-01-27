-KESK'ten suç duyurusu ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - KESK, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıyı protesto için Kızılay'da toplanan konfederasyon üyelerine müdahale eden kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, adliye önünde bir grup konfederasyon üyesiyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, Anayasa değişikliğine ilişkin olarak geçen yıl yapılan halk oylamasında memurlara grevli toplu iş sözleşmesi hakkı verileceğinin vaat edildiğini anlattı. Oysa, değişikliğin, gerçek bir toplu iş sözleşmesi düzeni getirmeyeceğini kaydeden Tombul, ''Düzenleme, yandaş sendika ve konfederasyonla al gülüm ver gülüm anlayışına dayanıyor'' dedi. KESK üyelerinin bu düzenlemeyi protesto etmek için dün Kızılay Milli Müdafaa Caddesi'nde toplandığını ve TBMM önüne yürümek istediğini belirten Tombul, ancak güvenlik güçlerinin, bu demokratik hakkın kullanımının engellendiğini savundu. Basın açıklamasının ardından suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Dilekçede, dün, KESK'in protestosu sırasında Milli Müdafaa Caddesi'nde görev yapan polis görevlileri ''şüpheli'' olarak gösterildi. KESK ve bağlı sendika yönetici ve üyelerinin, kamu emekçilerini doğrudan ilgilendiren bir yasa tasarısı hakkında görüş bildirmek üzere yapmak istedikleri basın açıklamasına izin verilmediği öne sürülen dilekçede, kolluk görevlilerinin, ''demokratik hakların kullanılmasını engellemek, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasını engellemek; iştirak halinde, orantısız güç kullanarak görevi kötüye kullanmak ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama'' suçlarını işledikleri iddia edildi.