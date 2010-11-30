-KESK'TEN SAMİ EVREN'E SUÇLAMA ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - KESK Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Sami Evren ile Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Adnan Gölpunar'ın istifasına ilişkin ''Anlaşılmaktadır ki örgütümüz yeni bir saldırı dalgası altındadır. İstifa eden arkadaşlar da bu saldırının parçasıdır'' değerlendirmesinde bulundu. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, taciz iddialarının dile getirilme ve sürekli gündemde tutulma çabasının TİS ve referandum sürecine denk geldiği savunularak, referandum sürecinde örgütün genelinin tersine Sami Evren ve arkadaşlarının ''evet'' tavrı içinde oldukları, bunun başta Genel Sekreter Emirali Şimşek olmak üzere MYK üyelerince sertçe eleştirildiği ifade edildi. Evren ve arkadaşlarının politikalarını hakim kılamadıkları için örgütü işlemez ve çalışamaz hale getirmeye çalıştıkları öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İstifa dilekçelerinde iddia ettikleri gibi baştan itibaren MYK'dan genel sekreterin istifasını istedikleri ve kabul edilmediği, çözüm çıkmayınca istifa ettikleri şeklinde bir durum yoktur. En son yapılan MYK'da örgütü çalışamaz hale getiren, zan altında bırakan tutumları ve iddiayla ilgili disiplin kurulunun işletileceği söylenince istifa edeceklerini söyleyip toplantıyı terk etmişlerdir. İstifa eden arkadaşların kadın sorunu ve taciz konusunda yarattıkları hava tamamen popülizmdir ve doğru değildir. Eriyen, küçülen yapısal durumlarını kurtarmaya yöneliktir. Anlaşılmaktadır ki örgütümüz yeni bir saldırı dalgası altındadır. İstifa eden arkadalar da bu saldırının parçasıdır.''