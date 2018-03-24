T24 LogoT24 Logo
Gündem

KESK'ten OHAL eylemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, OHAL'e oturma eylemi ve basın açıklamasıyla tepki gösterdi

24 Mart 2018 20:59

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, OHAL\'e oturma eylemi ve basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
KESK İzmir Şubeler Platformu üyesi yaklaşık 30 kişi, 1.5 yılı aşkın süredir devam eden OHAL sürecini ve uygulamalarını protesto etmek amacıyla İzmir\'in Konak Meydanı\'nda toplandı. \'İşimizi geri istiyoruz\' ve \'Teslim olmayacağız\' yazılı pankartlar tutarak, \"Direne Direne kazanacağız\", \"Susma sustukça sıra sana gelecek\" sloganları atan grup, 10 dakikalık oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminim ardından basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, iktidarın yaşamın her alanını kayyumlarla idare etmek istediğini öne sürerek, \"En üstte tek adam ve tek adama bağlı kayyumlar, tüm kurumları idare etsin istiyorlar. MESAM\'ın başına bile yandaş ve yağdaşları kayyum olarak atadılar. Dil, kültür, inanç, siyaset derken sanat alanını da tek tipleştirmek istiyorlar\" dedi.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu\'nun siyasi iktidara noterlik yapmak ve hukuki süreci yıllara yaymak amacıyla kurulduğunu iddia eden Kılıç, \"Buradan muhalif tüm kesimlere, birlikte mücadele etme dışında karanlığı yırtma şansımızın olmadığını hatırlatmak istiyoruz\" diye konuştu.
Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHA KAMU Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu KESKPlatformuOHALKESKKonak MeydanıDireneOturmaPlatformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali KılıçMESAMDilKomisyonuKılıçGrupFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24