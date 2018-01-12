KESK'ten "OHAL değil demokrasi" çağrısı

Olağanüstü hâlin (OHAl) 6. kez uzatılmasına tepki gösteren Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) pazar günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda “OHAL değil demokrasi” sloganıyla miting yapacak. KESK Eşbaşkanı Aysun Gezen ve Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Hukuksuzluklara ‘hayır’ diyen herkesi mitinge davet ediyoruz” dedi.

OHAL’in uzatılmasına tepki gösteren KESK, pazar günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda saat 15.00’te ‘OHAL değil demokrasi’ sloganıyla miting yapacak. KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, “Çok iyi biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir ‘kötülük’ yenemez. Bu örgütlülüğü sağlamak için KESK olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz” dedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da, “Eğitim alanında yaşanan bilim dışı uygulamalarla son derece yoğun bir hukuksuzluk sürecini yaşıyoruz. Bu hukuksuzluklara hayır demek için herkesi mitinge davet ediyoruz” diye konuştu.

KESK Eş Başkanı Gezen, OHAL’le birlikte 300’ün üzerinde yasa değişikliği, binin üzerinde yasal düzenleme yapıldığını belirterek OHAL’in Türkiye’nin siyasal, toplumsal yapısını yeniden şekillendirmek için bir araca dönüştüğünü söyledi. Gezen, “Birçok muhalif medya, basın, yayın kuruluşu kapatıldı. Aralarında kadın sığınma evlerinin de olduğu birçok dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlar kapatıldı. Özellikle kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin, taciz ve tecavüzün bu kadar arttığı bir dönemde bu sığınma evindeki kadınların bilgilerine el konulması, hatta daha fazla kişinin erişimine açılması söz konusu oldu. Birçok kadının yaşam hakkı tehlikeye girdi” diye konuştu. Düşünce ve ifade özgürlüğü ve haber alma hakkının ellerinden alındığına değinen Gezen, “AKP muhalifi her düşünce cezalandırılıyor; gazeteciler tutuklanıyor; bilim insanları üniversitelerden uzaklaştırılıyor. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda yapılan değişiklikle hem toplusözleşme hakkı hem de örgütlenme özgürlüğü gasp ediliyor; işçilerin yandaş sendikalara yönlendirilmesini sağlayacak bazı değişiklikler getiriliyor” dedi.

"Yaklaşık 40 kişi intihar etti"

Gezen çalışma hakkının da gasp edildiğini belirterek,şunlaı kaydetti:

“İşinden edildiği ve çalışma hakkı gasp edildiği için intihar eden neredeyse 40 kişi var. Üstelik çalışmaya devam edenler açısından çok ağır çalışma koşulları söz konusu ve işsizlik, pahalılık çok yüksek. Bugün OHAL’in haksız, hukuksuz uygulamalarına yönelik demokratik, barışçıl yöntemlerle protesto hakkının kullanımı bizzat OHAL gerekçesiyle engelleniyor. KESK, AKP’nin hedeflediği rejim değişikliği önünde ciddi bir engel olarak görüldüğü için hedef alındı. KESK mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. Bu mücadeleyi toplumun tüm kesimleriyle birlikte omuz omuza sürdürecek; emekle, ilmek ilmek bu mücadeleyi yükseltecek. Bu miting, bunun yalnızca bir parçasıdır. Çok iyi biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir kötülük yenemez.”

OHAL yasa tanımıyor

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan ise açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın çok kritik bir noktaya geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“OHAL’den bu yana yapılan tüm öğretmen atamaları kadrolu değil sözleşmeli olarak yapıldı. Sadece bize ulaşan sayıya göre, 540’ı aşkın sözleşmeli öğretmenin işlerine, hiçbir hukuk süreci işletilmeden, atama iptal kararnamesiyle son verildi. Yarım milyona yakın ataması yapılamayan öğretmen varken ve Danıştay’ın aksi yönde kararı olmasına karşın ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesinin önü açıldı. Yaz saati uygulamasında da Danıştay kararına uyulmadı. Çocukların can güvenliği ve eğitim hakkı bile sadece bu uygulama ile gasp edilmektedir... Sadece eğitim alanında yaşanan bilim dışı uygulamalarla son derece yoğun bir hukuksuzluk sürecini yaşıyoruz. Bu hukuksuzluklara hayır demek için herkesi mitinge davet ediyoruz."