-KESK'ten Kızılay'da oturma eylemi ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, Kızılay'da gerçekleştirdikleri oturma eylemiyle Türkiye'nin iç ve dış politikalarını protesto etti. Yüksel Caddesi'nde toplanan grup adına konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak, Türkiye'nin hızlı bir şekilde savaş ortamına sürüklendiğini savundu. Yıllardır özlemi çekilen barış ortamının ısrarla sürdürülen yanlış politikalar nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemediğini ileri süren Çakmak, savaşın emekçilere ve halka gözyaşı, acı, yoksulluk ve ölümden başka bir şey getirmediğini söyledi. Çakmak, kamuoyunun, şiddet yöntemleriyle Kürt sorununun çözülemediğinin farkında olduğunu da ifade ederek, şöyle konuştu: ''Aksine bu tür yaklaşımlar şiddeti tırmandırmakta ve sorunu daha da derinleştirmektedir. Son süreçte ise sınır ötesi operasyonlar düzenlenmesi, belediye başkanları ve siyasilerin tutuklanması, cezaevlerindeki tecrit koşulları şiddeti tetikleyen faktörlerdir. Her şeye rağmen silahların ve bombaların bu kadar yoğun ve gürültülü patladığı anlar, çözüm için dersler çıkaracağımız, barışı ve çözümü yüksek sesle tartışacağımız zamanlardır. Emek ve demokrasi güçleri olarak bu çatışmalı ortamın son bulmasını ve silahların susmasını istiyoruz. Çığlığımızın Türkiye'nin başkentinden Edirne'ye, Hakkari'den Artvin'e Trabzon'dan Antalya'ya kadar duyulmasını istiyoruz. Evladını yitiren annenin feryadını yüreğimizde hissediyoruz ve ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizi ve her yeri yakıyor.'' Basın açıklamasının ardından BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ile EMEP GYK Üyesi Fevzi Ayber'in de aralarında bulunduğu grup, oturma eylemi yaparak çeşitli sloganlar attı.