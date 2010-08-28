-KESK'TEN ''İNSAN ZİNCİRİ'' İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri, toplu sözleşme hakkına yönelik taleplerini ifade etmek amacıyla ''İnsan Zinciri'' oluşturarak yürüyüş yaptı. Konak Meydanı'ndaki eski Sümerbank binası önünde toplanan KESK üyeleri, hükümeti eleştiren sloganlar attı. El ele tutuşarak ''insan zinciri'' oluşturan grup, İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü. KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Ramis Sağlam, hükümetin kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkını yok saydığını ve sendikal hakları pazarlık konusu haline getirdiğini öne sürdü. Sağlam, bu tutumun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek şöyle dedi: ''KESK'in talepleri emekçilerin gerçeğini yansıtmaktadır. Bizler ücret artışlarında enflasyona dayalı hesaplamayı, yüzdelik artışları kabul etmiyoruz. En az 1650 TL temel ücret istiyoruz. Toplu görüşme masasındaki diğer konfederasyonlara, taleplerimizi içermeyen mutabakata imza atmama, kararlılığımızı ortaya koymak için 25 Kasımda grevlerle alanlara çıkma çağrısında bulunuyoruz.'' Grup açıklamanın ardından dağıldı. Diğer yandan eylem sırasında, başörtüsü konusunda açıklama yapan Özgür-Der İzmir Şube üyelerinin de alanda bulunması nedeniyle, Çevik Kuvvet ekipleri iki grubun arasında bir süre bekledi.