-KESK'ten 9 ilde iş bırakma eylemi ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalar Eskişehir, Edirne, Çanakkale, Antalya, Muğla, Hakkari, Sivas, Tokat ve Malatya'da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eskişehir'deki Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Saatli Park'ın önünde toplanan grup adına konuşan KESK'e bağlı Haber-Sen Genel Başkanı Ufuk Beytekin, hükümetin hak ve özgürlükler için mücadele eden tüm kesimleri karanlığa mahkum ettiğini iddia etti. Emeğin haklarına ve değerlerine sahip çıkmanın demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmaktan geçtiğine inandıklarını ifade eden Beytekin, şöyle konuştu: ''Grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı bir toplu sözleşme düzeni için, tüm çalışanlara kadrolu iş güvencesi için, temel ücretlerinin artırılmasıyla sağlanacak gerçek eşit işe eşit ücret sistemi için, net asgari ücretin açlık sınırı olan bin liraya çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için, temel haklarımıza yapılan tüm saldırılara karşı grev hakkımızı kullanıyoruz. İnsanca yaşamı hak eden bu ülkenin tüm insanları için grevdeyiz.''