T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KESK'ten 9 ilde iş bırakma eylemi ANKARA (A.A)

21 Aralık 2011 18:01

-KESK'ten 9 ilde iş bırakma eylemi ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalar Eskişehir, Edirne, Çanakkale, Antalya, Muğla, Hakkari, Sivas, Tokat ve Malatya'da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eskişehir'deki Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Saatli Park'ın önünde toplanan grup adına konuşan KESK'e bağlı Haber-Sen Genel Başkanı Ufuk Beytekin, hükümetin hak ve özgürlükler için mücadele eden tüm kesimleri karanlığa mahkum ettiğini iddia etti. Emeğin haklarına ve değerlerine sahip çıkmanın demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmaktan geçtiğine inandıklarını ifade eden Beytekin, şöyle konuştu: ''Grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı bir toplu sözleşme düzeni için, tüm çalışanlara kadrolu iş güvencesi için, temel ücretlerinin artırılmasıyla sağlanacak gerçek eşit işe eşit ücret sistemi için, net asgari ücretin açlık sınırı olan bin liraya  çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için, temel haklarımıza yapılan tüm saldırılara karşı grev hakkımızı kullanıyoruz. İnsanca yaşamı hak eden bu ülkenin tüm insanları için grevdeyiz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24