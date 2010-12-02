-KESK'TE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - KESK MYK üyeleri Emirali Şimşek ile Songül Morsümbül, konfederasyonda olağanüstü genel kurul sürecini başlattıklarını belirtti. Şimşek ve Morsümbül, yaptıkları yazılı açıklamada, emekçilerin, demokratik güçlerin ve kamuoyunun gündemine giren iddialar ve bundan sonra gelişecek süreç hakkında duydukları sorumluluk ve bilinçle açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti. KESK'in Türkiye'de kamu emekçilerinin sesi, soluğu ve umudu olduğunun ifade edildiği açıklamada, KESK'in sendikal örgütlenmenin yasak olduğu, kurulan sendikaların mühürlendiği bir süreçte fiili ve meşru mücadele temelinde milyonların emeği ile kendini var etmiş bir sendika olduğu aktarıldı. Emek mücadelesi verirken emeğin sömürülmesinden rahatsızlık duyan bir sendikacılık anlayışının yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, ''1990'lı yıllarda KESK'li emekçilere faili meçhuller şeklinde yapılan saldırılar da bizler üzerinden demokratik emek mücadelesine yönelik olmuştur. Daha kısa bir süre önce en demokratik haklarını kullanan kadın arkadaşlarımıza yapılan saldırılar, hafızalardaki canlılığını korumaktadır'' denildi. Açıklamada şunları kaydedildi: ''KESK'te en temel ahlaki ve siyasi tutumun gereği olarak taciz iddiasının asılsız, iftira ve komplo olduğuna yönelik vardığımız sonuca katılmalarına rağmen sistemin saldırı araçlarını kullanarak kamuoyunda teşhire gitmeleri kabul edilemez. Bu komplo ve karalama faaliyeti içinde olan ve bu komplonun bilerek veya bilmeyerek yürütücüsü haline gelen tüm kişi ve anlayışların emek ve demokrasi mücadelesine kara bir leke olarak düştüklerini belirtmek isteriz. Geldiğimiz aşamada KESK bilerek tıkatılmaya, işlevsiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Nitekim hükümet de bu durumu fırsat bilerek emek karşıtı, emekçilerin kazanılmış haklarını gasp etmeye çalışan yeni saldırı yasalarını bu ortamda yeniden gündemleştirilmiştir. Sistem ve sistemin yedeği durumuna düşmüş anlayışların istediği bu duruma sessiz kalmamız düşünülemez. Tüm bu gerekçelerle bu tutum ve yaklaşımları mahkum ediyor, görevlerimizden çekiliyoruz. Ancak geldiğimiz siyasal gelenek, ahlaki ve politik değerlerimiz, KESK ve KESK üyelerine karşı örgütsel sorumluluğumuz gereği bu tavrımızı gerçekleştirebilmek ve bir kaos sürecinin yaşanmaması için konfederasyonumuzda olağanüstü genel kurul sürecini başlatıyoruz. Bu süreçte örgütsel sorumluluk çerçevesinde hareket eden ve KESK'in bütünselliğini korumak amacıyla sorumluluk sahibi olan, bu sürece doğru bir perspektifle yaklaşan tüm üyelerimize ve KESK'i var eden anlayışlara teşekkür ediyoruz.'' KESK'in Olağanüstü Genel Kurulu'nun 8 Ocak 2011 tarihinde yapılmasının planlandığı öğrenildi.