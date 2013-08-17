KESK'in yürüyüşüne polis ablukası

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun (KESK) "İnsanca Yaşam, Güvenceli Gelecek, Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Türkiye İçin yürüyoruz" söylemiyle 4 koldan başlattığı Ankara yürüyüşünün Edirneden yola çıkan 'Mehmet Ayvalıtaş-Ali İsmail Korkmaz Yürüyüş Kolu' İstanbul'a ulaştı.

KESK üyeleri, Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren arkadaşlarına destek olmak Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Grubun önü İstiklala Caddesi Fransız Konsolosluğu önünde kalkanlarıyla barikat kuran çevik kuvvet polisi tarafından kesildi. Polisin Taksim'e girmesine izin vermediği grup burada basın açıklaması yaptı.

Yürüyüş koluna ismini veren Mehmet Ayvalıtaş'ın anne ve babası da eyleme destek verdi. Basın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş "Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Mehmet'in tertipleri asker olurken ağlıyorum. Benim oğlum yok. Bugün 6 günlük asker olacaktı. Kimse sesimizi duymuyor. KESK'e gönülden destek veriyorum, bu memleket emekçilerindir" diye konuştu.

Basın açıklamasını okuyan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Berberoğlu, aileleriyle birlikte 4 milyon kamu emekçisinin taleplerinin iki dudağının arasına sıkıştırıldığını belirterek, “Bu ülkenin eğitim emekçileri, sağlık emekçileri, yerel yöneticileri, sanatçıları, maliyecileri 70 milyona hizmet üreten kamu emekçilerinin yüzlerce talebiyle başlayan 2014-2015 yılları toplu sözleşme süreci hükümet ile yandaş sendikası Memur-Sen'in uzlaşmasıyla yangından mal kaçırırcasına sonuçlandı" dedi. Memur Sen'in tutumunu eleştiren Berberoğlu basın açıklamasına şöyle devam etti:

“Kamu hizmetlerinin tümüyle tasfiyesini hızlandıran, kamu emekçilerinin iş güvencesi dahil temel kazanımlarını bile ellerinden almaya çalışan AKP iktidarı, yine kendinden bekleneni yaptı. Yüzde 22 refah kaybı olan emekçilerin ücretlerine yüzde 3 ila yüzde 7 aralığında artışı yeterli gördü. Artan vergi dilimi nedeniyle Ocak ayı başında aldığımız maaş artışı, yılın yarısına gelmeden erimeye başlıyor diye isyan ettik, maaşlarımızdaki artışı düşürdüler. Dahası emeğimizin alın terimizin karşılığı olan haklarımızın gasp edilmesine görülmemiş bir istek ve acelecilikle evet diyen Memur Sen 2014 yılına ilişkin enflasyon farkını gündeme bile getirmedi. Neticede kendi koydukları yasaya bile uymayarak toplu değil tekli; İş sözleşmesi değil olsa olsa satış sözleşmesini imzaladılar."

Bir süre oturma eylemi yapan grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.